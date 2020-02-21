 Большинство клиентов "Харьковгаз Сбыта" своевременно рассчиталось за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Большинство неплательщиков - это потребители, которые получают субсидии или льготы на оплату газа", - сообщает компания.

В прошлом году государство монетизировало субсидии и льготы, предоставляемые гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. В связи с этим платежи за потребленный природный газ начисляются в полном объеме, без учета государственной помощи - льготы или субсидии. Предоставленная клиентам компании льгота или субсидия на газ имеет целевое назначение - она должна направляться на оплату услуг газоснабжения. Если потребитель потратил субсидию или льготу не по назначению, не оплатил обязательную долю платежа, то это становится причиной возникновения долга за газ.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" благодарно своим клиентам за своевременную оплату услуг газоснабжения, но просит обратить внимание на необходимость оплаты долгов субсидиантов и льготников", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

В соответствии с действующим законодательством, ООО "Харьковгаз Сбыт" ежемесячно предоставляет управлениям социальной защиты населения списки потребителей, которые имеют задолженность за потребленный газ. Впоследствии управлениями социальной защиты рассматриваются вопросы лишения государственной помощи из-за долгов за газ. Причиной лишения субсидии может стать просроченная задолженность, превышающая 340 грн.

ООО "Харьковгаз Сбыт" еще раз обращается к своим клиентам с просьбой отслеживать состояние лицевого счета и не допускать накопления долгов за газ.