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Все про:предприниматели (72) Дмитрий Дубилет (57)

 Дубилет призвал бизнес не хранить бумажные чеки и отчеты

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет призвал предпринимателей не сохранять бумажные чеки POS-терминалов и бумажные Z-отчеты с кассового аппарата.

Об этом Дубилет написал в телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

По словам Дубилета, он обратился в Национальный банк Украины, налоговую службу и Министерство финансов, где сообщили, что бумажные чеки POS-терминалов предпринимателям хранить не нужно.

"Второй тип документов, которые часто "клеят" магазины - это так называемые Z-отчеты. Для этого бизнес часто ведет Книги учета расчетных операций (КУРО)", - написал Дубилет.

"Здесь, как оказалось, от бумаги тоже можно избавиться! Эти отчеты нужно хранить только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда", - заявил он.

"Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3177042
 
 
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когда припрется дорогая налоговая с проверкой -штрафі Дубілет платить будет? Дебіл єден.
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