 Twitter тестирует публичную проверку записей с фейковыми новостями

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Разработчики описывают систему "заметок от сообщества" (Community Notes) как аналог обсуждений в "Википедии". Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.

Презентация, предназначавшаяся для внутреннего пользования, была размещена с открытым доступом, утверждает NBC News.

Пользователи Twitter, по идее разработчиков, смогут зарабатывать баллы за участие в заметках, количество баллов определяет "вес" добавочной информации в обсуждения. Активные участники смогут получить "значок сообщества", похожий на знак верификации рядом с именем пользователя.

В презентации приведены реальные примеры недостоверной информации из Twitter. Среди них – заявление кандидата в президенты США Берни Сандерса о масштабах продажи оружия без проверок покупателей, ссылка на статью с ультраправого новостного сайта The Federalist и фейковая новость о коронавирусе.

Представитель Twitter отметил NBC News, что рассматривает различные способы борьбы с дезинформацией, и "Заметки от сообщества" – это лишь один из предложенных разработчиками.