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Все про:аммиак (32) Газ (4144) ОПЗ (298) карбамид (9)

 За полгода после запуска ОПЗ произвел 420 тысяч тонн карбамида

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), который 200 дней назад возобновил работу после 16 месяцев простоя, благодаря сотрудничеству с ООО "АгроГазТрейдинг" (АГТ), переработал 350 млн кубов газа на 420 тыс. тонн карбамида и 40 тыс. тонн аммиака.

Об этом сообщает пресс-служба "АгроГазТрейдинг", передает БизнесЦензор.

В "АгроГазТрейдинг" сообщают, что с момента запуска производства, в рамках договора, на ОПЗ было переработано 351,2 млн кубометров газа, что позволило изготовить 421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака.

"Качество продукции ОПЗ позволяет конкурировать на иностранных рынках – за 200 дней было экспортировано 34 тыс. тонн аммиака и 410 тыс. тонн карбамида. Продукция ОПЗ экспортируется в страны ЕС, Северной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, сообщается, что в топ-5 крупнейших импортеров произведенного на ОПЗ карбамида вошли Индия (241,2 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (24,9 тыс. тонн), Италия (17 тыс. тонн), Кот-д'Ивуар (14,9 тыс. тонн). В то же время, импортерами аммиака является Турция (21,2 тыс. тонн), Греция (7,7 тыс. тонн), Испания (3,5 тыс. тонн), Марокко (1,5 тыс. тонн).

За полгода после запуска ОПЗ произвел 420 тысяч тонн карбамида 01

В свою очередь, были увеличены деловая активность в Одесской области и налоговые поступления в государственный и местные бюджеты. Восстановлены рабочие места в смежных отраслях и остановлен отток высококвалифицированных кадров с предприятия.

"Одесский припортовый завод, который является системообразующим для области, выполняет важную социальную функцию. Сотрудничество с АГТ позволила заводу возобновить работу и обеспечила заработной платой тысячи семей сотрудников предприятия. Имеем надежду, что сотрудничество с АГТ будет продолжено, что обеспечит возможности долгосрочного финансового планирования и гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед работниками ОПЗ", - заявил партнер АГТ Владимир Колот.

По его словам, восстановление доверия к ОПЗ повышает его инвестиционную привлекательность и упрощает процесс привлечения средств для обновления материально-технической базы предприятия. Активный экспорт продукции повышает международный статус ОПЗ и Украины на мировых рынках.

Также отмечается, что подписание соглашения с АГТ начало и процесс решения проблемы задолженности ОПЗ. Так, согласно контракту с АГТ, к стоимости переработки добавлено $1 и $1,5 за тонну продукции аммиака и карбамида согласно. Таким образом, за первые 200 дней работы с АГТ, ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн для погашения задолженности перед "Нафтогаз Украины".

"Уже 200 дней компания "АгроГазТрейдінг" подтверждает свой статус надежного партнера и ответственного поставщика. Наша совместная работа позволила ОПЗ начать постепенно восстанавливать статус лидера химической промышленности Украины, продукция которого имеет спрос на глобальных рынках, а также существенно повысить инвестиционную привлекательность предприятия и его стоимость накануне запланированной приватизации", - сообщил управляющий партнер, генеральный директор АГТ Александр Горбуненко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176996
 
 
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