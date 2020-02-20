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Все про:пенсионеры (260) пенсия (381) прожиточный минимум (28) Министерство социальной политики (351)

 83% пенсионеров получают пенсию меньше 4000 тысяч, – Минсоцполитики

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн в месяц, а это ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Наталия Ненюченко в ходе публичных консультаций, передает БизнесЦензор.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", – заявила Ненюченко.

Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составлял 3082,98 грн.

При этом 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии 3064 грн. 12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн). Пенсии за выслугу лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 грн, социальные – 0,7% (1644 грн).

Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176977
 
 
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