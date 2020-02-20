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 Кабмин ограничит размер дотаций для аграриев до 50 миллионов в одни руки, – Минэкономики

Правительство в 2020 году планирует ограничить господдержку аграриев на уровне 50 млн грн на одного субъекта с учетом связанных лиц.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В 2020 году будет установлена максимальная сумма господдержки на одного субъекта с учетом связанных лиц в размере 50 млн грн", - сказал Высоцкий.

Как сообщалось, на заседании правительства 19 февраля было принято постановление, которым определены направления государственной поддержки на 2020 год.

Следующим шагом будет принятие соответствующих порядков использования средств. В Минэкономики ожидают, что принятие порядков состоится в начале марта, а с апреля стартуют прямые выплаты.

Правительство на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей заложил в бюджете на 2020 год 4 млрд грн. Из этих средств 1 млрд грн планируется направить на развитие животноводства и переработку сельхозпродукции, 1 млрд грн - на частичную компенсацию стоимости с/х техники и оборудования отечественного производства, 1,2 млрд грн - на поддержку мероприятий в АПК путем удешевления кредитов, 185 млн грн - на развитие фермерских хозяйств, 400 млн грн - на садоводство, виноградарство и хмелеводство, 215 млн грн - семейным фермерским хозяйствам через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176974
 
 
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планирует = в двухтысячном году каждая саветская семья будет иметь своё жильё
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