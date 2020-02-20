 Рада рассмотрела четверть правок к законопроекту о рынке земли

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Народные депутаты, в частности, рассмотрели правки о:

недопущении к проведению и установлению результатов Всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения: купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, земель, перешедших в коммунальную собственность;

переходе права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения исключительно в случае поддержки решения о введении свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения на Всеукраинском референдуме по этому вопросу;

запрете внесения права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения;

запрете внесения права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения;

возможности отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности государства, исключительно в случае поддержки гражданами Украины через Всеукраинский референдум свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения; запрета внесения права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

По результатам голосования ни одна из поправок не была принята.

В целом народные депутаты рассмотрели 1193 правок из 4018-и законопроекта.

Рассмотрение поправок будет продолжено на следующих пленарных заседаниях.