 "Аэрофлот" остался последним заказчиком новейших российских самолетов, – Reuters

Как отмечает Reuters, первый разработанный Россией после распада СССР пассажирский самолет эксплуатируется с 2011 года, но не пользуется популярностью из-за сложностей с обслуживанием и поставками запчастей, передает БизнесЦензор.

"В 2020 году будет продолжена работа по передаче в "Аэрофлот" самолетов Sukhoi Superjet 100. Предварительно планируется обеспечить поставку в авиакомпанию до 17 воздушных судов", – сообщил Минпромторг РФ.

По словам двух источников агентства, кроме "Аэрофлота" других заказов на покупку Superjet у компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) сейчас нет.

В прошлом году контролируемая госкорпорацией Ростех ГСС планировала поставить заказчикам 16 самолетов, но не выполнила план, следует из отчета компании. За год заказчики получили всего 8 новых самолетов, включая пять для "Аэрофлота".

При этом сделка по продаже самолетов для "Аэрофлота" лизинговой компании "ВЭБ-Лизинг" была заключена в последний день прошлого года. Это первые пять из 100 самолетов по соглашению, подписанному ГСС и "Аэрофлотом" в 2018 году со сроками поставки в 2019-2026 годах.

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ГСС изначально надеялась продать сотни самолетов, но, по данным, предоставленным ГСС, сейчас в эксплуатации находится 142 лайнера в 20 авиакомпаниях, в основном российских.

Как сообщалось, иностранные авиакомпании постепенно отказываются от купленных ранее суперджетов. Ирландская Cityjet вывела их из своего флота год назад, мексиканская Interjet в прошлом году заявила о желании продать суперджеты и сейчас, по данным Flightradar24, активно использует только четыре из 22 самолетов.

Государственный "Аэрофлот" сейчас эксплуатирует больше трети всех выпущенных самолетов – 54 суперджета.