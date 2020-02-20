 Транспортные предприятия сократили перевозки грузов в январе на 12%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 20,7% – до 20,8 млрд ткм.

Согласно статданным, в прошлом месяце железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 23,9 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем было в январе 2019 года. Автомобильным было перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водным – 0,2 млн тонн (+16,8%), трубопроводным – 6,7 млн тонн (-60,2%), авиационным – 0,01 млн тонн (-9,7%).