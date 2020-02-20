 Транспортные предприятия сократили перевозки пассажиров в январе на 1,3%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 7,8 млрд пасс./км, что на 0,6% превышает этот показатель за указанный период прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за январь текущего года воспользовалось 11,1 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 2,7% меньше, чем в январе-2019, а услугами автомобильного транспорта – 145,6 млн пассажиров (на 5,6% меньше).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 3,9% – до 0,8 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе трамваями воспользовалось 49,5 млн пассажиров (рост на 7,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее), метрополитеном – 54,6 млн (сокращение на 3,2%), троллейбусами – 76,7 млн (рост на 1,9%).

Перевозка пассажиров водным транспортом сократилась на 33,3% и составила менее 10 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.