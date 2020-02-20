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 Украинцы увеличили расходы на покупки в Польше в 2 раза

В 2019 году украинцы увеличили расход на покупки в Польше вдвое, тогда как переводы в Украину почти не выросли.

Об этом сообщает аналитический департамент компании по аутстаффингу Gremi personal со ссылкой на официальные данные Главного статистического управления Польши (GUS), передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Так, в 2019 году общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигла $2,14 млрд, тогда как в 2018 году она ​​составляла лишь $1,05 млрд.

"Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году $3,8 млрд, а в 2018 году – $3,6 млрд. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли", – отметил владелец Gremi personal Евгений Кириченко.

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Как сообщалось, в 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на постоянную работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

По данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176952
 
 
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