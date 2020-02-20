 Украинцы увеличили расходы на покупки в Польше в 2 раза

Об этом сообщает аналитический департамент компании по аутстаффингу Gremi personal со ссылкой на официальные данные Главного статистического управления Польши (GUS), передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Так, в 2019 году общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигла $2,14 млрд, тогда как в 2018 году она ​​составляла лишь $1,05 млрд.

"Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году $3,8 млрд, а в 2018 году – $3,6 млрд. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли", – отметил владелец Gremi personal Евгений Кириченко.

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Как сообщалось, в 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на постоянную работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

По данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.