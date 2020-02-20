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Все про:авиация (1238) налоги (1051) НДС (241) авиасообщение (1464) Мининфраструктуры (790) Криклий (74)

 Мининфраструктуры поддержало отмену НДС на внутренние авиаперевозки

Освобождение авиаперевозок от НДС в пределах Украины касается только национальных авиакомпаний и не угрожает свободной конкуренции с иностранными авиакомпаниями, а также не противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр напомнил, что с целью стимулирования развития авиаперевозок между регионами страны в Верховной Раде 12 ноября 2019 года зарегистрирован законопроект №2425 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом".

Документом предлагается отнести услуги по внутренним перевозкам пассажиров и грузов авиационным транспортом к операциям, подлежащих налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

Министр отметил, что сейчас нулевая ставка НДС уже применяется в отношении услуг по международным перевозкам пассажиров и грузов авиатранспортом (в том числе по обслуживанию воздушных судов, выполняющих международные перевозки пассажиров).

"Кроме этого, в пользу принятия такого решения говорит то, что в странах ЕС топливо для авиационных перевозок не облагается налогом на добавленную стоимость", – отмечается в сообщении.

По оценке Мининфраструктуры, принятие законопроекта позволит увеличить прибыльность украинских авиационных перевозчиков, увеличить количество авиарейсов внутри страны, уменьшить стоимость перевозок, а также снизить среднюю стоимость билета на 13,5%.

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В министерстве отмечают, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина обязалась присоединится к положениям Директивы Совета ЕС №2006/112/ЕС от 2006 года об общей системе налога на добавленную стоимость, которая распространяется на предоставление услуг в пределах стран. Однако это обязательство не распространяется на ряд статей директивы, которые применяются исключительно к государствам-членам ЕС, к которым пока не относится Украина.

"Таким образом, нельзя утверждать, что Директива запрещает Украины освобождение от налогообложения внутренних перевозок авиационным транспортом, ведь прямой нормы в этой директиве нет", – подчеркивают в министерстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176950
 
 
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