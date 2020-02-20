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 Morgan Stanley покупает брокерскую компанию за рекордные $13 миллиардов

Morgan Stanley сообщил, что приобретет дисконтного брокера E*Trade Financial Corp в рамках сделки на сумму около $13 млрд, которая станет крупнейшей для банков Уолл-стрит со времен финансового кризиса. Сделка поможет Morgan Stanley укрепить свое подразделение по управлению капиталом.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Расчеты в рамках сделки будут осуществляться акциями.

Morgan Stanley получит более 5,2 млн клиентских счетов E*Trade и розничные клиентские активы на $360 млрд. Генеральный директор брокерской компании Майк Пицци продолжит руководить бизнесом после слияния.

Акционеры E*Trade получат 1,0432 акции Morgan Stanley за каждую акцию в рамках сделки. Это соответствует $58,74 за акцию, предусматривая премию в 30,7% к цене бумаг E*Trade на момент закрытия торгов 19 февраля.

Акции E*Trade Financial на внебиржевых торгах выросли на 24,6% до $56.

Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176941
 
 
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