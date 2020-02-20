 Morgan Stanley покупает брокерскую компанию за рекордные $13 миллиардов

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Расчеты в рамках сделки будут осуществляться акциями.

Morgan Stanley получит более 5,2 млн клиентских счетов E*Trade и розничные клиентские активы на $360 млрд. Генеральный директор брокерской компании Майк Пицци продолжит руководить бизнесом после слияния.

Акционеры E*Trade получат 1,0432 акции Morgan Stanley за каждую акцию в рамках сделки. Это соответствует $58,74 за акцию, предусматривая премию в 30,7% к цене бумаг E*Trade на момент закрытия торгов 19 февраля.

Акции E*Trade Financial на внебиржевых торгах выросли на 24,6% до $56.

Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале 2020 года.