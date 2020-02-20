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 Металлургия, Корпоративные отношения
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 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге закрывает мартеновский цех

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) в марте 2020 года останавливает работу двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА) №6, что знаменует закрытие мартеновского цеха предприятия.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в ближайшее время двухванный сталеплавильный агрегат №6 будет отключен от источников энергоснабжения с последующим демонтажем основного оборудования. Планируется, что данная цеховая территория в дальнейшем будет использоваться как склад огнеупоров предприятия.

В компании напомнили, что с 2011 года в мартеновском цехе "АрселорМиттал Кривой Рог" эксплуатировался только ДСПА-6 после того, как мартеновская печь №4 была остановлена и демонтирована. После этого производство стали в мартеновском цехе составляло 1,3 млн тонн в год. 

"Закрытие мартеновского производства как устаревшей технологии выплавки стали стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы предприятия – строительству новых современных агрегатов и модернизации действующих. Оптимизировать процесс выплавки стали, сделать его более быстрым и экологичным, помогло строительство новых машин непрерывного литья заготовок и реконструкция конвертерного цеха с обновлением газоочисток", – подчеркивают в компании.

После закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год. 

"Полная остановка мартеновского производства имеет большое значение для нашего комбината и Кривого Рога в целом – мы окончательно прощаемся с этой технологией выплавки стали, а город ощутит весомое снижение промышленной нагрузки", – рассказала директор департамента по охране окружающей среды "АрселорМиттал Кривой Рог" Лиана Максименко.

Таким образом, после вывода из эксплуатации мартеновского цеха "ММК им. Ильича" в 2015 году последнее мартеновское производство в Украине остается на комбинате "Запорожсталь", который входит в "Метинвест" Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176935
 
   
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Ну новые технологии можно только приветствовать, особенно с меньшими выбросами. Кривой Рог один из самых загрязненных городов.
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Идус более дальновидный, чем наши патриоты,которым за откатами некогда в гору глянуть...
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А как ругали Юлю, что
1. забрала завод
2. продала а не оставила в гос. собственности.
Теперь мы имеем -
1. деньги за завод получили
2. собственник платит налоги (думаю честнее чем платил бы Пинчук)
3. он развивает производство
Нет головняка, есть прибыль.
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Идус более дальновидный, чем наши патриоты,которым за откатами некогда в гору глянуть...
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если бы ахметову тогда удалость украсть завод у него бы были все меткомбинаты... дибил и двоечник а какой успешный...
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Дивно, я думав, що у нас мартенів уже не має. Це ж позавчорашній день у металургії
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Для довідки.

Остання мартенівська піч закрилася:
· в колишній Східній Німеччині у 1993 році
· у США у 1992 року.
· у Румунії у 1999 році
· у Китаї у 2001 році
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