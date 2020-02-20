 Фонд гарантирования выставил на продажу ипотечные кредиты банка "Хрещатик"

Как сообщает пресс-служба Фонда, аукцион состоится на площадке "ProZorro.Продажи", передет БизнесЦензор.

Начальная цена лота составит 65,77 млн грн, торги будут проводиться по голландской модели со снижением цены.

В состав пула вошли 663 кредита, которые обеспечены ипотекой и предоставлялись банком в рамках программы финансово-кредитной поддержки молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство (реконструкцию) жилья Киевского городского совета.

Суммарная балансовая стоимость вошедших в пул кредитов – 65,43 млн грн. В качестве по этим кредитам в ипотеке находятся 662 квартиры в Киеве, а также 1 договор имущественных прав на квартиру. Все кредиты выданы в гривне. Средняя просрочка – до 3 месяцев.

Пул будет выставлен на продажу на открытых торгах. В аукционе могут принять участие только банки.

Читайте также: Бывший владелец банка "Хрещатик" попытался легализировать особняк на Жуковом острове через суд. ФОТО

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка "Хрещатик", включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые оценщики оценили их в 2,65 млрд грн.

В апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в нем временную администрацию.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%). В начале 2015 года бизнесмен Василий Хмельницкий вышел из состава акционеров банка Хрещатик, продав свой пакет акций Андрею Иванову. Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ).

На 1 октября 2015 года по объему активов (10,09 млрд грн) банк "Хрещатик" занимал 18 место среди 123 работающих украинских банков.