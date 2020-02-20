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Все про:Кабмин (3920) образование (90) Минобразования (127) субвенция (17) Новосад (9)

 Кабмин распределил 3,4 миллиарда остатков образовательной субвенции

Кабинет министров на заседании 19 февраля распределил остатки образовательной субвенции за прошлый год, которые составили на 1 января 2020 года 3,36 млрд грн.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, одним из приоритетов для использования остатков образовательной субвенции будет пожарная безопасность в школах.

"Этим решением наше правительство акцентирует внимание, что пожарная безопасность школ должна быть одним из приоритетов для местной власти. Ведь она напрямую касается безопасности учеников, учителей и всех, кто находится в учреждениях. Наше решение дает возможность использовать больше ресурсов на противопожарные мероприятия и повышать эффективность", – отметила Новосад.

Глава Минобразования, что остатки образовательной субвенции также будут направлены на приобретение школьных автобусов, обновление учебной и материально-технической базы, приобретение учебников и пособий (в том числе электронных), оснащение учебных заведений средствами обучения физике, химии, биологии, географии, математике, учебными компьютерными комплексами с мультимедийными средствами обучения.

Средства также направят на подключение учебных заведений к Интернету, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт туалетных помещений.

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Напомним, образовательная субвенция – это средства, предоставляемые местным бюджетам из государственного бюджета для выполнения переданных на места полномочий. В основном с образовательной субвенции финансируются заработные платы педагогов. Остатки образовательной субвенции – средства, которые не использовали до конца года – можно использовать на материально-техническое обеспечение учреждений (ремонты, закупка оборудования и т.д.).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176905
 
 
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