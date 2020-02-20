 Украина и Турция договорились увеличить частоту авиасообщений между странами

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-cлужбу посольства Украины в Турции, передает БизнесЦензор.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщений между странами", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина хочет договориться с Турцией о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспортам.

Также Украина и Труиця договорились о взаимном обмене водительских удостоверений.