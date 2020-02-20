[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.3 26.2
 Транспорт
  101  0
Все про:Турция (515) авиасообщение (1464)

 Украина и Турция договорились увеличить частоту авиасообщений между странами

Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщений между странами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-cлужбу посольства Украины в Турции, передает БизнесЦензор.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщений между странами", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина хочет договориться с Турцией о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспортам.

Также Украина и Труиця договорились о взаимном обмене водительских удостоверений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176903
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Кабмин Киев Китай мигранты Минфин НБУ Польша ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх