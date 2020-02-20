 Украина сократила расходы на импорт ядерного топлива из России в 2 раза, – Госстат

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

За прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $240,91 млн, шведского – на $155,98 млн.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у "ТВЭЛ" (Россия) в денежном эквиваленте составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) – 39,3%.

Напомним, Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо на $523,15 млн (у РФ – на $374,62 млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,42 млн (у РФ – на $368,96 млн, Швеции – на $164,46 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,78 млн, Швеции – на $162,03 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,88 млн, Швеции – на $32,69 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,83 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,6 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,33 млн (у РФ – на $555,36 млн, Швеции – на $44,98 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.