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 Власть, Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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 Минэкономики опровергло сообщения о планах сменить руководство ГПЗКУ

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о планах Кабмина в ближайшее время уволить главу "Государственной продовольствено-зерновой компании" (ГПЗКУ) Саймона Чернявского.

Об этом Милованов заявил в комментарии The Page, передает БизнесЦензор.

"У Чернявского есть контракт. У него есть определенный период времени, после которого будут оценивать его работу. Также как и по другим предприятиям, например по "Аграрному фонду" и "Укрспирту". Оценивать результаты работы конкретно Чернявского сейчас немного рано", – сказал министр.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Кабмине сообщили о том, что правительство якобы намерено в ближайшее время уволить Саймона Чернявского.

Как сообщалось, Кабмин согласовал назначение Чернявского главой ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" 4 декабря 2019 года.

Напомним, Саймон Чернявский с 2008 по 2011 год был первым заместителем директора "РоАгро", в последующие четыре года работал генеральным директором агрохолдинга HarvEast Holding. В 2015 года стал гендиректором аграрного холдинга "Мрия", на который его пригласили кредиторы компании как антикризисного менеджера. После успешной реструктуризации миллиардного долга "Мрии", предприятие продали инвестору из Саудовской Аравии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176894
 
 
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