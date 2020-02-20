 Рада рассмотрела 25% правок к законопроекту о земельной реформе

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 13:20 20 февраля депутаты прошли 1018 поправок к законопроекту №2178-10. Это 25% от общего количества поправок. Всего в ходе подготовки законопроекта об открытии рынка земли ко второму чтению поступило 4018 поправок и предложений от народных депутатов.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения около трех месяцев.

Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10.

В первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли, Рада приняла 13 ноября 2019 года.

После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.