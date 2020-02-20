[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.3 26.2
 Макроэкономика
  230  0
Все про:вирус (123) Китай (1225)

 S&P оценила возможный рост проблемных долгов в Китае в $1,1 триллиона

Рейтинговое агентство Standard & Poors заявило, что по итогам текущего года объем проблемных долгов в китайском финансовом секторе может вырасти до $1,1 трлн.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Аналитики агентства считают, что такой исход весьма вероятен, если пик эпидемии коронавируса COVID-2019 не будет пройден к апрелю.

"По мере того как коронавирус несет ущерб производственному сектору Китая, многим компаниям и обычным людям становится все труднее расплачиваться по долгам", — говорится в аналитическом отчете S&P Global.

Китайские власти уже принимают меры, направленные на помощь заемщикам — в частности, они призвали банки снизить ставки по кредитам, продлить сроки погашения и составляют списки наиболее пострадавших от коронавируса компаний, чтобы предоставить им возможность рефинансирования.

В связи с этим аналитики S&P отметили, что "Китай может ослабить критерии, при которых задолженность считается проблемной, чтобы таким образом помочь пострадавшему бизнесу. В таком случае финансовой системе понадобятся годы, чтобы переварить отсрочки по выплатам".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176889
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Кабмин Киев Китай мигранты Минфин НБУ Польша ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх