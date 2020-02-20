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 "Укроборонпром" выставил на продажу три нерабочих самолета

Компания "Артем", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", выставила на продажу 3 самолета типа АН-26.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Холдинговая компания "Артем", входящая в состав концерна "Укроборонпром", выставила на продажу три самолета гражданской авиации типа АН-26. Открытый аукцион на платформе Прозорро состоится 10 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Ан-26 стали самыми массовыми самолетами, которые выпускались на авиационном заводе в Киеве. Коллективом ГП "Антонов" было построено 1402 серийных Ан-26.

Ан-26 1986 года выпуска выставлен на продажу с начальной стоимостью 3 млн 981 тыс грн, самолет Ан-26 1982 года выпуска - начальная цена 5 млн 952 тыс грн, самолет Ан-26 1977 года выпуска - начальная цена 776,94 тыс грн.

Сейчас все три самолета требуют капитального ремонта, чтобы снова подняться в небо, или могут быть альтернативно использованы на земле без значительных инвестиций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176887
 
 
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