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 СБУ раскрыла хищение 80 миллионов в киевском филиале госбанка

СБУ разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 млн грн учреждения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим сотрудником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения", - сказано в сообщении.

Так, злоумышленники открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.

Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.358 и ст.366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176883
 
 
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