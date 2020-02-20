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 Финансы, Корпоративные отношения, Коррупция
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Все про:Коломойский (1055) Приватбанк (1086) Петр Крумханзль (7)

 Еще один суд открыл дело против главы "Приватбанка"

Окружной админсуд Киева 13 февраля открыл производство по иску так называемой "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка", которая требует от Национального банка Украины уволить главу правления "Приватбанка" Петра Крумханзля.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Кроме Крумханзля в иске упоминаются еще двое сотрудников финучреждения. Свое истец обосновывает "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации". Суд назначил подготовительное заседание в деле на 16 марта в 15:15.

Ранее Печерский райсуд Киева открыл производство по иску этой же организации об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательстве уволить председателя правления Петра Крумханзля путем расторжения заключенного с ним трудового договора.

Также Печерский райсуд Киева открыл производство по иску организации ко всем девяти членов наблюдательного совета "ПриватБанка" о признании трудовых контрактов недействительными.

Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176874
 
   
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Ну это что бы что-то подарить коломойскому или что-то отнять у государства коломойскому. Без вариантов и клоун вам зелохом ничего не должен
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То есть когда из банка, под чутким руководством Мойши, выводились триллиардно-миллиардные средства, то никаких исков ни к кому не было?! Всё было в порядке?! Стадо своими налогами возместило все украденное, покрыло все убытки. Теперь когда Приват показывает рекордную прибыль, псы Мойши подают в суды по надуманным предлогам?! Так как у них появились претензии?! Не ту страну назвали Гондурасом.
Зная, что все это происходит в Украине, могу предположить, что эти ручные шавки Бабломойского могут даже выиграть в суде. Не зря же вернули Портянку и остальную гоп-компанию.
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Приватбанк -это частное предприятие , которое было украдено молдавским Потрохом , потому что оно было успешным !! И теперь по-справедливости Коломойский не только должен вернуть свою собственность но и национализировать РОШЕН!
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РОШЕН теж треба націоналізувати як компенсація шкоди
від корупції
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Валера!, никому больше этой чухни не говори, потому что здесь и умные люди комментарии иногда читают.
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Давлять, а видавить не можуть!! Гидода беніна хоче все- таки загарбать Приват!
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