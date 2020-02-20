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Все про:Ахметов (945) ММК им. Ильича (17) экология (171) Метинвест (306)

 Завод Ахметова впервые заплатил 10 миллионов за убытки для экологии

Мариупольский меткомбинат им. Ильича из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заплатит более 10 млн грн за экологические убытки.

Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, передает БизнесЦензор.

"Метинвест" уплатил более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии. Впервые за всю историю существования инспекции, ММК выплатил такую сумму за нарушение природоохранного законодательства", - сообщил Фирсов.

В ходе внеплановой проверки ЧАО "ММК" по поручению премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства.

"Государственными инспекторами были начислены убытки на сумму свыше 10 млн гривен, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке. Без возражений", - заявил Фирсов.

По данным Госстата, ММК им. Ильича является главным загрязнителем окружающей среды среди предприятий Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176866
 
 
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Это просто смешно для такого холдинга. У нас в Запорожье он должен платить такую сумму каждый час. Вчера вечером помыл машину и поставил во дворе. Утром пришлось прыскать омывателем, по стеклу стекает чёрная жижа. В городе катастрофа с онкологией. Подоконники чернеют от заводской пыли за несколько дней, а в некоторых районах за несколько часов. Даже общественный транспорт, который курсирует в заводском районе ездит «цветной». Курсирующий мимо огнеупора - в оранжевой пыли. Ближе к остальным заводам серо-чёрной. Как в фильмах об апокалипсисе.
Заплатили и поржали, с нас с вами. Модернизацию предприятий никто не проводит. Очистные установки только на бумаге. Заводы советской постройки, из которых выжали все что можно было, режутся на металл и банкротятся. Сотрудники пачками становятся безработными. Никто даже не планирует вкладывать деньги в развитие на будущее. Внимание вопрос: на&уй нам в стране такие бизнесмены «хозяйственники»?
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