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Все про:НБУ (4443) Ощадбанк (424)

 Нацбанк обжалует решение суда в споре по набсовету "Ощадбанка"

Национальный банк Украины подаст апелляционные жалобы на решения суда, которыми были отменены решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем центробанка об отказе в согласовании кандидатур Шевки Аджунера, Дмитрия Власова и Алексея Резникова на должности членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

НБУ не согласен с решениями суда в виду того, что согласование руководителей банков, в частности, членов и председателя набсовета, является исключительно компетенцией Нацбанка в соответствии со статьей 42 закона Украины "О банках и банковской деятельности".

"Принимая такие решения, суд берет на себя функции Национального банка, который является специальным государственным органом, наделенным соответствующими полномочиями банковским законодательством", – цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктора Григорчука.

Он уточнил, что соответствующие решения суда противоречат Конституции Украины, а именно, требованиям статьи 6, части второй статьи 19, а также статье 53 закона о НБУ, согласно которым вмешательство государственных органов в выполнение функций центробанка вне определенных Конституцией Украины и этим законом полномочий является недопустимым.

Как писал БизнесЦензор, бывший глава представительства ЕБРР в Украине, глава набсовета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунер выиграл суд у Национального банка Украины по "делу Ощадбанка".

джунер оспаривал решение НБУ, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета "Ощадбанка". Он подал иск 19 сентября.

Кабмин утвердил первый наблюдательный совет "Ощадбанка" в мае. В июле к ним присоединился представитель президента Юрий Храмов.

15 августа НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета "Ощадбанка". Шевки Аджунер - единственный известный иностранец среди них.

НБУ обвинил наблюдательный совет "Ощадбанка" в нарушениях при переизбрании Андрея Пышного на должность председателя банка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176858
 
 
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