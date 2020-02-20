 Смелянский назвал свою зарплату на посту главы "Укрпошты". ВИДЕО

Об этом Смелянский заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает БизнесЦензор.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Поэтому это 200 раз. 836 тысяч гривен в месяц", - сказал Смелянский.

"До штрафов и всего остального. Если вы руководитель государственного предприятия, например, один случай нарушения по финмониторингу может стоить 204 тысячи гривен штрафа лично на генерального директора. Я заплатит лично в последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали из-за компьютерной программы", - сказал Смелянский.

Смелянский объяснил, что его зарплата рассчитывается согласно постановлению Кабинета министров о зарплатах руководства государственных предприятий. Смелянский также рассказал, что если его зарплату разделить между всеми сотрудниками "Укрпошты", то это составит 9 грн 72 копейки в месяц.

Как сообщал БизнесЦензор, глава "Укрпошты" Игорь Смелянский ежемесячно получает 1 410 306,3 грн. Всего в 2020 году ему планируют выплатить более 22 млн грн.

Как подчеркнули в Мининфраструктуры, по уставу компании, условия контракта с генеральным директором и размер его вознаграждения утверждает наблюдательный совет.