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Все про:зарплата (661) Укрпочта (377) Смелянский (63)

 Смелянский назвал свою зарплату на посту главы "Укрпошты". ВИДЕО

Глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский заявил, что его зарплата составляет 836 тысяч гривен в месяц.

Об этом Смелянский заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает БизнесЦензор.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Поэтому это 200 раз. 836 тысяч гривен в месяц", - сказал Смелянский.

"До штрафов и всего остального. Если вы руководитель государственного предприятия, например, один случай нарушения по финмониторингу может стоить 204 тысячи гривен штрафа лично на генерального директора. Я заплатит лично в последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали из-за компьютерной программы", - сказал Смелянский.

Смелянский объяснил, что его зарплата рассчитывается согласно постановлению Кабинета министров о зарплатах руководства государственных предприятий. Смелянский также рассказал, что если его зарплату разделить между всеми сотрудниками "Укрпошты", то это составит 9 грн 72 копейки в месяц.

Как сообщал БизнесЦензор, глава "Укрпошты" Игорь Смелянский ежемесячно получает 1 410 306,3 грн. Всего в 2020 году ему планируют выплатить более 22 млн грн.

Как подчеркнули в Мининфраструктуры, по уставу компании, условия контракта с генеральным директором и размер его вознаграждения утверждает наблюдательный совет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176832
 
 
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 Топ комментарии
 
он работает не 8 часов как ленивые почтальоны а 1600 в сутки и дождей на него падает в 200 раз больше чем на простых работников.
Страна ВОРОВ!!!
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які наглюки і майже кожен місяць підвищують плату за послуги
працюємо на злодюг які обкрадають народ для того щоб збагатитися
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Где в каком законе сказано что зарплата руководителя должно быть в 200 раз выше чем у простого рабочего. И при этом он лукавит говоря только о окладе а там еще и премии по миллиону у него.
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он работает не 8 часов как ленивые почтальоны а 1600 в сутки и дождей на него падает в 200 раз больше чем на простых работников.
Страна ВОРОВ!!!
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скорее ПРИДУРКОВ где воры рулят, оказывается есть та страна которую не назвали ГОНДУРАСОМ
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"...из-за компьютерной программы." - Що? У нас же - найкращі програмісти у світі. І який-такий фінмоніторинг? І що таке 200 тис.грн проти півтора мільйонів грн? Смілянський був інвестиційним банкіром до керівника Укрпошти. Так, вступ на поточну посаду, то його найкраща інвестиція...Смелянский назвал свою зарплату на посту главы "Укрпошты" - Цензор.НЕТ 8740
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які наглюки і майже кожен місяць підвищують плату за послуги
працюємо на злодюг які обкрадають народ для того щоб збагатитися
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Гнать с конфискацией и судитьт того кто назначал такую зарплату в 40 тысяч долларов. Это капец в нищей стране. А вот интересно, что о таких зарплатах на госпредприятиях говорит МВФ.
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МВФ говорит - таких терпил он не видел нигде в мире, которые только на диване могут возмущатся.
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Це просто.....жах якийсь.У нас вже майже тиждень поштарі страйкують бо зарплата мізерна,а відповідальність і навантаження не співрозмірні.А воно тут сотнями тисяч в місяць запрплатні вихваляється.
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Идиот. Это не зарплата почтальона, это зарплата 200 почтальонов.
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Що б ви не писали, "Укрпошта" при Смілянському стала прибутковою, а не дотаційною. Факт.
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))) увидим как без посылок с АлиЭкспресс а они выполнят фин план
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що б ви не звізделі, але розтлумачте з якого свого дивного кармана Смілянске дістало державні інвестиції в укрпошту зробившими її прибутковою?
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Глава Дойче Пост прочитав о зарплате коллеги из Украины впал в депрессию.
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Сколько можно востановить отделений укр почты за 22 миллиона в год ? в некоторые из них страшно зайти прогнившие стены и полы ,люди работающие зимой в верхней одежде,огр техника конца девяностых...
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ЗеГниды нажираются, мы проголосовали за клоуна
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Забагато. В 10 разів нормально для керівника.тисяч 40-45.
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и не гундосьте потом про дефицит бюджета и невозможность выплатить зарплаты и пенсии
если обычный руководитель гос/предприятия в год получает 22 млн грн...
каким Законом от это так... озолотило этого...счастливчика...
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Все по Ильфу и Петрову как в "Золотом теленке". Помните как в АО "Рога и копыта" к О.Бендеру и К пришел старичок(Фунт) и предложил свои услуги по отсидке,а когда Бендер ему отказал,то Фунт ответил-ну тогда я пошел-сидите сами. Государство тупо грабится через подставных "зиц-председателей Фунтов",которых ставят во главе госпредприятий,АО,ООО,,создавая ненужные паразитические антиконституционные прокладки"Рога и копыта" в топливо-энергетическом комплексе(Закон о рынке электроэнергии, так же (Управляющие конторы,где Фунты-это председатели ОСББ) ,в которых новоиспеченные Корейки за спинами Фунтов мародерствуют аж пыль стоит. Конституционному суду надо все законодательство приводить в соответствие с Конституцией Украины (отменять примерно 90% "законов" ,нарушающих по 10 статей Конституции и принятых с 8го раза ВРУ) работы много и ее надо делать-потому что на гнилой правовой основе ничего работоспособного построить нельзя.
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ниХ...я себе привязочка к зарплате почтальона?
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а Вы посмотрите стоимость услуг укрпочты, они скорее всего не письма отправляют, а танки с самолетами, поэтому чувак и позволяет платить себе такую зарплату.
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