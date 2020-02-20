 Гончарук сообщил об успешной эвакуации украинцев из Китая (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет", - сообщил Гончарук.

Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города "Борисполь" для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт "Харьков".

"Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", - добавил премьер.

Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

"Обсервация продлится 14 дней. На локации 24/7 находятся врачи, обеспеченные всем необходимым и готовые оказать необходимую помощь", - сообщил Гончарук..

Он подчеркнул, что никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. "Он прошел проверку эпидемиологов, и соответствует всем требованиям ВОЗ. Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано", - добавил Гончарук.

Он призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественного порядка и безопасности и с пониманием отнестись к ситуации и людям, которые нуждаются в помощи государства в сложной ситуации.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что на борт лайнера допустили 73 чел., кроме троих украинцев и одной иностранки. В частности, лайнер эвакуировал 45 граждан Украины, а также граждан Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Коста-Рики и других государств. Планировалось, что двоих казахстанцев доставят в Алматы, где самолет совершал посадку.

По заявлению украинских властей, перед вылетом все пассажиры прошли три этапа санитарного контроля в Ухани, троих украинцев и одного иностранца не пустили на борт.

Самолет после вылета из Алматы проследовал над территорией Узбекистана, Туркменистана, затем пересек Каспийское море, находился в воздушном пространстве Азербайджана и Армении, затем – над Черным морем, огибая оккупированный полуостров Крым. В 7:10 утра по кв он пересек береговую линию в районе Железного Порта (Херсонская обл.) и направился в сторону Харькова.

Однако в 7:40, пролетая в районе Краснограда (Харьковская обл.) сменил курс и начал кружить на высоте около 10 км между городами Днепр, Полтава и Харьков. Сделав более десятка кругов, в 9:05 самолет направился в сторону Киева, проследовал мимо Полтавы и в 9:20, пролетая в районе г.Гребенка на западе Полтавской области, начал снижать скорость и высоту.

Ранее ожидалось, что самолет должен был приземлиться в Украине около 8:00.

По прибытии в страну все эвакуированные, включая иностранцев, будут отправлены автобусами в места 14-дневной обсервации. Для обсервации подготовлены четыре места, которые полностью оборудованы для этих целей.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в четверг заявил: даже если самолет из Уханя приземлится в аэропорту "Харьков", эвакуированные в самом Харькове размещаться не будут.

Как заявили в МВД, эти места будут тщательно охраняться. "Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории ежесуточно будут привлечены 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сообщило министерство.



