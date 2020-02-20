 Киев закупит более 270 новых автобусов, – Кличко

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это - современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта", - отметил Кличко.

Он также отметил, что Киев разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.

Таким образом, общественный транспорт, в частности, будет вытеснять маршрутки и частные авто из центра города, заявил Кличко.