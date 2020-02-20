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 Эксперты МВФ прибыли в Украину

Эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве, сообщили в украинском представительстве МВФ.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве анонсировали прибытие команды экспертов Фонда для обсуждения с украинскими властями политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл.

Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров фонда, но точная дата утверждения пока не определена. Председатель НБУ Яков Смолий в декабре 2019 года заявлял, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения назвал принятие в Украине законов о невозможности возврата обанкротившегося банка прежним владельцам и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176819
 
 
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