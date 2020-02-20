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 ОПЕК отказалась от внепланового саммита

ОПЕК разослала приглашения членам картеля и их союзникам по сделке ОПЕК+ на плановую встречу, которая еще в декабре была назначена на начало марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Агентство делает вывод, что картель отказался от идеи Эр Рияде провести в феврале экстренный саммит из-за ситуации с коронавирусом и влиянием новой эпидемии на рынок нефти. Инициатива ранее встретила сопротивление со стороны России.

Предполагалось, что участники экстренного саммита могут договориться о дополнительном снижении добычи из-за падения цен на фоне эпидемии.

В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года. Пока срок ее действия истекает в марте, техкомитет предложил продлить ее до конца года и углубить эти сокращения на 600 000 б/с на второй квартал текущего года. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176812
 
 
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