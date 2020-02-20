 Украинские фермеры начнут в апреле сбор урожая раннего картофеля

Об этом со ссылкой на "Инфо-Шувар" сообщает БизнесЦензор.

По предварительным прогнозам трейдеров, особенностью этого сезона будет не только ранний старт - предложение первой картофеля значительно увеличится по сравнению с последними годами.

Как стало известно изданию, в этом году производители Закарпатья и Юга увеличили площади под ранним картофелем. Фермеры рассчитывали продавать урожай по рекордно высокой цене, учитывая прогноз дефицита предложения "старого" картофеля в конце сезона. Первый картофель Украинские фермеры начали сажать в теплице еще в январе.

В 2019 году сезон украинской раннего картофеля "открылся" в конце апреля ценами 30-35 грн/кг, а в середине мая ранний картофель продавали по 15-19 грн/кг.