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 Регуляторная политика, Энергетика
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 "Энергоатом" раскритиковал проект изменений в правила рынка электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила поддержать предложенный USAID механизм ценообразования небалансов на рынка электроэнергии, который может привести к убыткам государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" по итогам состоявшихся 18 февраля общественных обсуждений изменений в Правила рынка электроэнергии в части ценообразования на балансовом рынке, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, проект решения не было предварительно обнародован, чем нарушена процедура проведения общественных обсуждений.

В частности, предложенные изменения предполагают применение двух разных цен для положительного и отрицательного небаланса участника рынка.

Каждая из указанных цен будет определяться как минимальное (для положительного небаланса), или максимальное (для отрицательного небаланса) из двух значений – цена на "рынке на сутки вперед" или цена активированной балансирующей мощности, сложившейся на балансовом рынке в соответствующем расчетном периоде, и дополнительно уменьшенное/увеличенное на 5%.

Также НКРЭКУ предложила изменить механизм ценообразования на балансирующем рынке, применив различные базы и коэффициенты повышения/понижения цены на разгрузку или загрузку.

Так, предел ценовых заявок поставщика услуг балансирования (ПУБ) на загрузку равно предельной цене рынка сутки наперед (РСН) для часов максимальной нагрузки, увеличенной на 15%. Предел ценовых заявок ПУБ разгрузки равен фактической цене, сложившейся на РСН в определенном расчетном периоде, уменьшенной на 40%.

"Считаем, что данный подход не избавит рынок от манипуляций, а наоборот создаст угрозу получения убытков для НАЭК "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель… Причина – отсутствие стимулов для поставщиков покупать на "рынке на сутки вперед", ведь разница между ценами на РСН и балансирующего рынка будет незначительной, а расчеты с генерацией на балансирующем рынке происходят с задержкой в ​​10-15 дней", – подчеркнули в "Энергоатоме".

По оценке компании, в такой ситуации дополнительные убытки понесет оператор АЭС.

"С целью предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации, НАЭК "Энергоатом" предлагает оставить процент умножения цен на загрузку/разгрузку на балансирующем рынке на действующем уровне – "+15%" и "-30%" соответственно, а также применять при расчете цены урегулирования небалансов симметричную 20-ти процентную корректировку цены вместо предложенного 5-ти процентной", – сказано в сообщении.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як учасники ринку маніпулюють на ринку електроенергії

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176773
 
 
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Запустили "ринок", а тепер сперечаються яку ціну встановлювати. Це не ринок, а схема грабунку України.
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Все хитро продумано и мина замедленного действия подложена под атомную генерацию-дешевую(57 коп.квт) и экологически чистую энергию - достаточную для всех бытовых потребителей.. Преступно-дебильные "рыночные"антиконституционные (ст13) законы запустили в отлаженную и хорошо работающую отрасль кучу ненужных глистов-паразитов АО,ООО"Рога с копытами" между производителями эл.энергии и потребителями,законы и подзаконные акты прописаны так, что запутают любого попытающегося в них разобраться,и ставят потребителя в рабскую зависимость от этих паразитических структур..В них одно положение отменяет другое,куча поправок и изменений,,одно положение дебильнее другого,превращает их в уродцев неизвестной правовой природы.. Кадровая чехарда,вопиющая некомпетентность руководителей и хитрозадость "альтернативщиков-зеленоэнергетиков",ворующих ту же энергию с обычных сетей через счетчик №1 и зачастую продающих ее же через счетчик №2 под видом "СОЛНЕЧНОЙ" ИЛИ "ВЕТРОВОЙ" в 10 раз дороже ставит участников "рынка"-лохотрона в заведомо неравное положение. Плюс коррупционные миллиардные дотации "зеленым" с их нахрен никому ненужной"энергией" в ущерб атомной генерации - открыто грабят бюджет. и наносят непоправимый ущерб атомной генерации.Всем компетентным органам и Конституционному суду надо срочно принимать меры и спасать от паразитов-лохорыночников энергетику-основу экономики страны.
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