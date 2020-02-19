 Банк Ахметова присоединился к программе льготных кредитов для малого бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, теперь количество участвующих в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банков выросло до семи.

Напомним, владельцем банка "Львов" является швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG, "Кредобанк" принадлежит PKO Bank Polski S.A., а владельцем "ПУМБа" является Ринат Ахметов.

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Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.