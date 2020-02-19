 Кабмин изменит регламент своей работы

Как сообщили в Офисе эффективного регулирования (BRDO), новый регламент будет требовать обязательного проведения консультаций со стейкхолдерами - опросов, фокус-групп, совещаний, круглых столов, устанавливает новые требования к прогнозам влияния решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме этого, проект документа предлагает обязать правительство пересматривать текущие программные и стратегические документы при принятии каждого нового в той или иной сфере, добавили в BRDO.

"А еще - никаких изменений в госполитике без предварительного оценивания. Изменения - важная корректировка курса. А исправлять что-то эффективно можно только при полном понимании причин предыдущей неудачи", - указывает эксперт Офиса Кристина Файчак.

При этом правительство не должно проводить консультации с отдельными лицами, а только с представителями объединенных общественных групп - общественными организациями, союзами, ассоциациями, предусматривает проект нового регламента.