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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:Кабмин (3900) регламент (6)

 Кабмин изменит регламент своей работы

Кабинет министров на заседании 19 февраля рассмотрел проект нового регламента своей работы, однако решение намерен принять на следующей неделе.

Как сообщили в Офисе эффективного регулирования (BRDO), новый регламент будет требовать обязательного проведения консультаций со стейкхолдерами - опросов, фокус-групп, совещаний, круглых столов, устанавливает новые требования к прогнозам влияния решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме этого, проект документа предлагает обязать правительство пересматривать текущие программные и стратегические документы при принятии каждого нового в той или иной сфере, добавили в BRDO.

"А еще - никаких изменений в госполитике без предварительного оценивания. Изменения - важная корректировка курса. А исправлять что-то эффективно можно только при полном понимании причин предыдущей неудачи", - указывает эксперт Офиса Кристина Файчак.

При этом правительство не должно проводить консультации с отдельными лицами, а только с представителями объединенных общественных групп - общественными организациями, союзами, ассоциациями, предусматривает проект нового регламента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176767
 
 
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