 Нацбанк начал подготовку к подаче отчетности небанковскими учреждениями

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Нацбанк отмечает, что тестовое предоставление отчетности должно помочь компаниям быстрее адаптироваться к изменениям в формате представления данных.

При этом объем отчетности, периодичность ее предоставления и количество отчетных показателей будет соответствовать законодательству и действующим нормативно-правовым актам регуляторов финансового рынка и не будет меняться до конца 2020 года.

Предоставление отчетности будет происходить через специальный ресурс Национального банка portal.bank.gov.ua, доступ к которому требует предварительной регистрации.

Для этого каждой НФУ почте необходимо до 28 февраля направить письмо в адрес Департамента статистики и отчетности Национального банка с информацией согласно шаблона, доступного на сайте Национального банка. Письмо должно быть подписано руководителем и заверено печатью юридического лица (при его наличии).

С 1 марта 2020 года зарегистрированные компании смогут в тестовом режиме подать отчетность Национальному банку. Для этого на сайте НБУ будет размещен реестр тестовых отчетных показателей. Реестр будет постепенно наполняться отчетными файлами, которые сейчас НФУ подают в Нацкомфинуслуг.

С 1 июня 2020 года на сайте будет размещен полный реестр отчетных показателей для НФУ,

С 1 июля 2020 года НФУ будут подавать отчетность только в Национального банка через веб-портал согласно указанному реестру отчетных показателей, в том числе отчетность за второй квартал 2020 года.