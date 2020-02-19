[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.2
 Недвижимость, Социальная политика
  3870  0
Все про:мигранты (113) Польша (876) трудовая миграция (197) заробитчане (112)

 Украинские заробитчане начали интересоваться покупкой недвижимости в Польше, – исследование

Покупку недвижимости в Польше планирует шестеро из 100 работников из Украины.

Об этом пишет издание "Dziennik Gazeta Prawna" на основе исследования агентства Personnel Service, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Как отмечают авторы исследования, если учесть, что в Польше работают почти два миллиона украинцев, то это свидетельствует о большом потенциале для местного рынка недвижимости.

Однако пока что лишь 10% опрошенных граждан Украины сообщили, что планируют постоянно или длительно проживать в Польше.

По словам главы Personnel Service Кшиштофа Инглета, с точки зрения потребностей местного рынка труда, этот процент должен быть больше, что также привело бы к росту спроса на жилье.

Читайте также: Великобритания ужесточит требования к трудовым мигрантам из Польши

Как сообщалось, по данным польского Управления по делам иностранцев, долгосрочные разрешения на жительство в Польше получили больше 200 тысяч украинцев, 158 тысяч из них имеют вида на жительство на срок менее 3 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176759
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
АМПУ Кабмин Киев Минфин НБУ порт приватизация Укрзализныця ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх