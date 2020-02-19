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 Украинские мигранты получили рекордное количество разрешений на работу в Польше

В 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

Об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita", все больше украинцев пытаются устроится на долгосрочную работу в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Кроме украинцев, больше разрешений получили белорусы и грузины, тогда как сократилось количество выданных документов для иммигрантов из Непала, Бангладеш и Индии.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, в 2018 году было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 70% из них получили граждане Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176758
 
 
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