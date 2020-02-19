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 СБУ проводит обыски в Администрации морских портов

Офис генерального прокурора совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводит обыски в помещениях госпредприятий "Одесский морской торговый порт" и "Администрации морских портов" (АМПУ) и их подразделениях.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по данным следствия, руководство этих госпредприятий может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, передает БизнесЦензор.

"Следствие считает, что в течение 5 лет чиновники указанных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам", – сказано в сообщении.

По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток.

"Таким образом, фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет", – сказано в сообщении.

По указанному факту, правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176752
 
 
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