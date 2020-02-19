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 Власть, Корпоративные отношения, Социальная политика
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Все про:Кабмин (3900) Министерство социальной политики (350) Юлия Соколовская (7)

 Кабмин превратил 8 казенных предприятий Минсоцполитики в коммерческие

Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, принял постановление, которое предусматривает реорганизацию казенных предприятий Минсоцполитики путем их преобразования в государственные коммерческие предприятия.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы министерства, планируется реорганизовать 8 предприятий, входящих в сферу управления Минсоцполитики, которые обеспечивают техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью.

"Решение поможет предприятиям наладить конкурентоспособное производство в условиях рынка, на котором сегодня работает около 90 компаний. Это, в свою очередь, позволит сделать средства реабилитации более качественными, учитывать индивидуальные потребности людей с инвалидностью, в том числе детей", – сказала Соколовская.

"Кроме того, поскольку эти предприятия предоставляют реабилитационные услуги, рыночные условия позволят улучшить также качество услуг, а не только технических средств реабилитации. То есть это возможность для наших предприятий повысить собственную эффективность и конкурировать на рынке, а не фактически воздерживаться от него", – добавила глава министерства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176750
 
 
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