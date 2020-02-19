 Кабмин превратил 8 казенных предприятий Минсоцполитики в коммерческие

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы министерства, планируется реорганизовать 8 предприятий, входящих в сферу управления Минсоцполитики, которые обеспечивают техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью.

"Решение поможет предприятиям наладить конкурентоспособное производство в условиях рынка, на котором сегодня работает около 90 компаний. Это, в свою очередь, позволит сделать средства реабилитации более качественными, учитывать индивидуальные потребности людей с инвалидностью, в том числе детей", – сказала Соколовская.

"Кроме того, поскольку эти предприятия предоставляют реабилитационные услуги, рыночные условия позволят улучшить также качество услуг, а не только технических средств реабилитации. То есть это возможность для наших предприятий повысить собственную эффективность и конкурировать на рынке, а не фактически воздерживаться от него", – добавила глава министерства.