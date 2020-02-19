 Украинцы за месяц подали декларации о доходах на 3,9 миллиарда, – Налоговая служба

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передает БизнесЦензор.

В частности, 384 украинца задекларировали доход свыше 1 млн грн, который в подавляющем большинстве они получили путем продажи и сдачи имущества в аренду, а также от унаследованного или полученного в дар имущества.

В ведомстве уточнили, что наибольшую сумму задекларировал киевлянин – почти 500 млн грн, в том числе 200 млн грн – от наследования имущества.

По информации Налоговой, наиболее активно доходы декларировали налогоплательщики в Киеве, а также в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Указанными гражданами задекларировано к уплате в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 86,9 млн грн, что почти на 10%, или на 7,2 млн грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Военный сбор до уплаты в бюджет определен на уровне 14,6 млн грн, что на 11%, или на 1,5 млн грн, больше, чем за январь 2019 года", – сказано в сообщении.

В Налоговой службе напомнили, что кампания декларирования доходов стартовала 1 января и продлится до 1 мая 2020 года.