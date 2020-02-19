 Венгрия может начать импорт азербайджанского газа с 2023 года, – глава МИД

Об этом заявил венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сиярто, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ежегодные 1-2 млрд кубометров газа, которые Венгрия будет получать из Азербайджана, значительно повысят энергобезопасность страны. Венгрия может начать импорт азербайджанского газа с 2023 года", - сказал Сиярто на пресс-конференции по итогам азербайджано-венгерской межправкомиссии в Будапеште.

По словам министра, закупка азербайджанского газа Венгрией станет возможной благодаря приближающемуся к завершению строительству "Южного газового коридора" (ЮГК) и наращиванию объемов добычи газа в Азербайджане, которая составит 45 млрд кубометров в год.

Сиярто особо отметил сделку между венгерской нефтегазовой компанией MOL и американской Chevron, в результате которой MOL приобрела 9,5% акций в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и 9% акций крупнейшего в Азербайджане и регионе нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (суммарный объем инвестиций в покупку этих долей составит $1,57 млрд). По словам Сиярто, "это крупнейшие венгерские инвестиции на Кавказе".

Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: "Стадия-2" проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии. Общая стоимость проекта ЮГК составляет $38 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров в год. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.