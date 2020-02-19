 Франция готова инвестировать в Луганскую область 100 миллионов евро, – ОГА

Об этом говорится в сообщении Луганской ОГА, передает БизнесЦензор.

"Встреча с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине имела хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 млн евро", – отметил Гайдай.

Он сообщил, что средства направят на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку "Лантратовка-Кондрашевская-Новая" к всеукраинской сети, так как сегодня на Луганщине девять отсоединенных он государственной железнодорожной сети районов.

Кроме того, на встрече договорились по электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения.

"Диалог с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным", – резюмировал де Понсен.