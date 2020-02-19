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 Франция готова инвестировать в Луганскую область 100 миллионов евро, – ОГА

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и посол Франции в Украине Этьен де Понсен в ходе встречи в Киеве обсудили возможности финансирования строительства железнодорожного сообщения в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОГА, передает БизнесЦензор.

"Встреча с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине имела хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 млн евро", – отметил Гайдай.

Он сообщил, что средства направят на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку "Лантратовка-Кондрашевская-Новая" к всеукраинской сети, так как сегодня на Луганщине девять отсоединенных он государственной железнодорожной сети районов.

Кроме того, на встрече договорились по электрификации железнодорожного сообщения области и реализации проекта очистки системы водоснабжения.

"Диалог с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем относительно приоритетов экономического развития региона выдался очень конструктивным", – резюмировал де Понсен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176739
 
 
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