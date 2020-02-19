 Суд разрешил застроить высотками еще 7 га на Шулявке в Киеве

Об этом свидетельствует решение суда от 29 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Прокурор в суде отметил, что указанным решением Киевсовет в декабре 2017 года противоправно изменил Генеральный план Киева, а именно: территории промышленности и коммунально-складских зданий превратили в многоэтажную жилую застройку.

Как известно, благодаря этому ДПТ 6,87 га на проспекте Победы, 50 возле ст. м. "Шулявская" будут застроены жильем.

Судья ОАСК Игорь Смолий счел, что прокурор не довел факт нарушения интересов государства и в удовлетворении иска отказал. Вместе с тем, суд указал, что Киевсовет доказал правомерность утвержденного ДПТ.

К такому выводу суд пришел, ссылаясь на "Схему организации промышленных и коммунально-складских территорий", которая является составной частью действующего Генплана Киева. Согласно Схеме, как указывает суд, "территория ДПТ отнесена к полифункциональному району центральной планировочной зоны".

Как далее отметил суд, в указанной схеме "рекомендованы направления использования промышленно-коммунальной территории, входящие в пределы ДПТ, а именно: "полифункциональное" (в том числе без сохранения функции), что связано с тем, что территория ДПТ объединила участки различных видов использования".

Таким образом, суд пришел к выводу, что "предусмотренное проектными решениями ДПТ функциональное назначение территории... не противоречит определенному в генеральном плане полифункциональному использованию территорий".

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Как отмечает издание, в Генплане Киева отсутствуют "полифункциональные" зоны. Термин употребляется только в "Схеме организации промышленных и коммунально-складских территорий", что означает использование территорий или как промышленных, или как складских, но не жилого назначения.

Между тем, в схеме территория возле ст. м. "Шулявская" на проспекте Победы, 50 обозначена как промышленная и коммунально-складская, а в перспективном развитии предусмотрена интенсификация ее производственного использования, а не застройка жильем.

Как сообщалось, по адресу проспект Победы, 50, находится три участка общей площадью 6,87 га. Все они являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании госпредприятия "Пресса Украины" Управления делами президента.

Сейчас на этой территории находится ряд капитальных зданий и сооружений различной этажности, различного назначения (инженерные, технологические, коммунальные, административные).

В 2016 году "Пресса Украины" решила построить на участке жилищно-офисного комплекса. Она же должна стать заказчиком строительства.