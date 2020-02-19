[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.3 26.22
 Власть
  3559  2
Все про:вето (19) закон (563) Зеленский (610) налоги (1050)

 Зеленский ветировал закон с сигаретной поправкой нардепа Дубинского (обновлено)

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ), а также об урегулировании торговой наценки на сигареты.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1049 на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

В частности, принятый парламентом законопроект возвращен с предложениями президента, которые пока не обнародованы.

Как сообщалось, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.

После этого встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине провел президент Владимир Зеленский, а Кабинет министров подписал меморандум о прозрачном регулировании с субъектами хозяйствования табачной отрасли. 

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.

При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176730
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Откройте уже дело против Дубинского! попустите этого МамаЛюбитСкорость!
 показать весь комментарий
 
вова, мир во всём мире? я увидел в глазах путина стремление к миру.

Хомчак не дождался приказа, враг неожиданно вдарил, зеленский молчал, отвечали от него не отвечать на провокацию.
И Хомчак дал приказ вдарить по сепарам.

зеленский зачем ты выдвинулся на этот пост.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
АМПУ Кабмин Киев Минфин НБУ порт приватизация Укрзализныця ФГИ
 
 
 
 
 
 вверх