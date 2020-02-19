Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1049 на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор.
В частности, принятый парламентом законопроект возвращен с предложениями президента, которые пока не обнародованы.
Как сообщалось, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.
После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.
После этого встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине провел президент Владимир Зеленский, а Кабинет министров подписал меморандум о прозрачном регулировании с субъектами хозяйствования табачной отрасли.
В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.
При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы.
Хомчак не дождался приказа, враг неожиданно вдарил, зеленский молчал, отвечали от него не отвечать на провокацию.
И Хомчак дал приказ вдарить по сепарам.
зеленский зачем ты выдвинулся на этот пост.