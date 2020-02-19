 Кабмин определил границы двух выставленных на приватизацию морских портов

Как передает БизнесЦензор, об этом народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

"Соответственно с частью второй статьи 8 закона Украины "О морских портах Украины" определить границы территории порта "Скадовск"/"Усть-Дунайск" согласно приложению", – сказано в опубликованных депутатом текстах распоряжений.

Согласно сопутствующим документам к распоряжениям, Администрация морских портов (АМПУ) по результатам сбора материалов и ведомостей от владельцев/арендаторов/пользователей земельных участков определило координаты границ территорий морпортов в формате УСК-2000 согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 декабря 2016 года №509, уточняет Интерфакс-Украина.

Ожидается, что определение границ морских портов позволит урегулировать вопросы определения статуса единых имущественных комплексов, что включают технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, в границах морпортов как морских терминалов.

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Также распоряжения призваны решить вопросы относительно определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании), - урегулировать другие пробелы в законодательстве в части определения правовых категорий, которые связаны с определением границ морпортов.

Кроме того, как отмечается документом, согласно с частью первой статью 11 вышеуказанного закона на территории морпортов и морских терминалов, через которые осуществляется международное сообщение, открываются пункты пропуска через госграницу.

Границы территории пункта пропуска на территории морпортов определяются администрацией портов, а на территории морских терминалов – собственниками морских терминалов.

"С учетом требований указанной нормы, принимая во внимание перспективы открытия нового пункта пропуска через госграницу, если границы территории морпорта не будут определены, это сделает невозможным исполнение норм национального и международного законодательства", – указано в пояснительной записке.

Как сообщалось, Фонд госимущества планирует приватизировать три морских торговых порта – "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".