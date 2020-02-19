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 Кабмин одобрил продление обмена научными данными с США

Украина и США планируют возобновить конкурсы двусторонних научных проектов, а также развивать другие возможности для проведения совместных исследований и научного сотрудничества. Это предусмотрено Соглашением между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

Проект закона о продлении действия данного Соглашения был одобрен Кабинетом министров на заседании 19 февраля. В дальнейшем он будет передан для принятия в Верховную Раду.

"Мы делаем максимум, чтобы украинские ученые интегрировались в международное исследовательское пространство. Для этого важно увеличивать наше присутствие в международных программах и проектах, а также расширять двустороннее сотрудничество. Соответствующее соглашение с США мы подписали еще в 2006 году, однако наше научное сотрудничество не всегда находилось в активном состоянии. Сейчас мы меняем эту ситуацию", – сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

Соглашение будет продлено на 5 лет. В нем прописаны такие формы сотрудничества, как:

  • обмен научно-технической информацией;
  • обмен учеными и техническими специалистами;
  • проведение совместных семинаров и встреч;
  • подготовка ученых и технических специалистов;
  • проведение совместных исследований.

Предусматривается развитие прямых контактов в сфере науки между правительственными структурами, университетами, научно-исследовательскими учреждениями, частными компаниями и другими организациями двух стран.

"Уже сейчас мы имеем предварительную договоренность о проведении в этом году заседания совместной рабочей группы по вопросам науки и технологий. Там, в частности, будет приниматься решение о старте конкурса двусторонних научных проектов. Поэтому надеемся на дальнейшую поддержку Верховной Рады, которая должна принять законопроект о ратификации Соглашения, и президента, который должен его подписать. После этого мы сможем осуществить обмен нотами и документ вступит в силу", – рассказала Новосад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176723
 
 
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