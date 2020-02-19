 Кабмин предложил сделать бессрочными разрешения на выбросы для крупных предприятий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Законопроектом предусмотрено введение интегрированного разрешения на загрязнение окружающей среды, а также проведение оценки кумулятивного воздействия промышленного объекта на окружающую среду.

Интегрированное разрешение будет иметь бессрочное действие.

Кроме того, документом предложено ввести в этой сфере отраслевое регулирования (особые требования для каждой отрасли), внедрить представление ежегодного отчета о выполнении условий интегрированного разрешения, а также разработку базового отчета до получения интегрированного разрешения.

Сфера действия этих норм будет распространяться на энергетику, производство и обработку металлов, промышленность по переработке минерального сырья, химическую промышленность, управление отходами и другие виды деятельности.

"Введение интегрированного разрешения для крупных предприятий-загрязнителей – это европейская практика, которая позволяет с одной стороны уменьшить административную нагрузку на бизнес, поскольку будет введена на замену ряда разрешений. А с другой – способствует уменьшению выбросов и предотвратит промышленное загрязнение из-за введения требований и мер по уменьшению воздействия и комплексной защиты окружающей среды", – подчеркнул министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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По словам главы министерства, важным элементом реформы должно стать внедрение "Лучших доступных технологий и методов управления" (ЛДТМ).

"Это дорожная карта для каждой отрасли крупной промышленности, отраслевой "руководящий документ", содержащий перечень мероприятий для перехода к наиболее эффективному и экологическому производству", – отмечается в сообщении.

Планируется, что в рамках ЛДТМ предприятиям будет предложен набор решений для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, в том числе и экономически целесообразных, не требующих значительных инвестиций и кропотливого планирования. Поэтому операторы установок получат возможность выбора для постепенного внедрения природоохранных мероприятий различного масштаба.

В Минэкоэнерго подчеркивают, что еще один важный шаг – введение ежегодной отчетности предприятий о выполнении условий интегрированного разрешения и природоохранных мероприятий, а также введение обязанности применения автоматизированных систем мониторинга для определенных отраслей.

"Такие нововведения обеспечат качественный доступ к информации о промышленном загрязнении, а у предприятий будет формировать ответственное отношение к окружающей среде", – считают в министерстве.

В целом ожидается, что принятие законопроекта обеспечит уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников к 2030 году на 22,5% против объема выбросов в 2015 году, уменьшение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты в 2030 году до 5 общего объема выбросов по сравнению с 15,7% в 2015 году, а также - гармонизацию с законодательством ЕС в сфере промышленного загрязнения.