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Все про:НАБУ (787) Бердянск (32) порт (735) АМПУ (347)

 НАБУ задержало руководителей администрации Бердянского порта

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили начальнику администрации Бердянского морского порта (входит в состав Администрации морских портов) о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению госпредприятию убытков в сумме 2,49 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

"Чиновника задержали. Также задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о сообщении им о подозрении", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о заместителе начальника Бердянского филиала ГП АМПУ, инженере Бердянского филиала ГП АМПУ, а также бывшем руководителе коммерческой компании.

Как установило следствие, указанные лица течение 2018 года - начала 2019 года организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за оборудование, которое не было поставлено. В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176718
 
 
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