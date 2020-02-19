 Великобритания ужесточит требования к трудовым мигрантам из Польши

Как сообщило агентство Reuters, обнародованные 19 февраля новые миграционные нормы не предусматривают никаких преимуществ при выдаче виз для граждан ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, для получения разрешения на пребывание с целью трудоустройства граждане стран-членов ЕС будут вынуждены подавать документы на общих основаниях. Впрочем, для граждан Евросоюза не нужна будет виза для пребывания в Великобритании продолжительностью до шести месяцев, но без права трудоустройства.

При разработке новых миграционных норм британские чиновники предусмотрели систему баллов для заявителей на получение разрешения на пребывание с целью трудоустройства.

Такая система означает, что заявители должен набрать определенное количество баллов по таким критериям как достаточный уровень владения английским языком, особые навыки, квалификация, профессия, размер зарплаты.

Разрешение на трудоустройство будут получать только те заявители, которые наберут определенное количество баллов. Кроме того, для получения такого разрешения на пребывание и трудоустройство нужно будет иметь приглашение от работодателя. Приоритет будет предоставляться прежде всего высококвалифицированным работникам, например, инженерам и научным работникам.

Таким образом, новые правила закрывают въезд в Британию для самозанятых, например, для польских сантехников или румынских строителей.

Британские чиновники отмечают, что стремятся таким образом защитить местный рынок труда от мощного потока неквалифицированной рабочей силы прежде всего из стран-членов ЕС.

Читайте также: Германия готова привлечь украинских заробитчан, – посол

Как сообщалось, с 1 февраля 2020 Великобритания не является членом Европейского Союза.

Ранее власти Польши обратились к миллиону поляков, живущих в Великобритании, с призывом рассмотреть возможность возвращения в родную страну в связи с Brexit, отмечая, что количество поляков в Великобритании уже начало сокращаться.

Возвращение поляков на родину – одно из направлений политики, которую провозглашает официальная Варшава.

В то же время в Польше, по разным оценкам, постоянно работают около 1-1,5 млн украинцев.